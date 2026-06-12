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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يتحدى: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو
محمود نوفل

أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، حيث قال: ما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل لن تمتلك إيران سلاحا نوويا.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية له: نحن وترامب متفقون بشأن مسألة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.


وتنص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي يتوقع أن يوقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام القادمة، على الفتح الفوري لمضيق هرمز دون فرض رسوم عبور، وتخفيف العقوبات المفروضة على إيران بما يتناسب مع التزامها بتعهداتها، وذلك وفقًا لدبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة ومسؤول أمريكي رفيع المستوى.

وتمدد مذكرة التفاهم وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، بما في ذلك بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وخلال هذه الفترة، ستُجرى مفاوضات بشأن الملف النووي.

كما يتضمن نص الاتفاق خطة للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، إلا أن أي خطوات عملية تتعلق ببرنامجها النووي ستعتمد على التوصل إلى اتفاق ثانٍ أكثر تفصيلًا بين الطرفين.

نتنياهو إيران السلاح النووي الإيراني ترامب مضيق هرمز

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