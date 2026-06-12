طاقم برازيلي لإدارة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

أعلنت لجنة الحكام التابعة لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يستضيف استاد لومين فيلد المواجهة المرتقبة بين المنتخبين يوم الإثنين المقبل، في بداية مشوار الفراعنة بالمونديال.

طاقم تحكيم مباراة مصر وبلجيكا

وقررت لجنة الحكام إسناد إدارة اللقاء إلى الحكم البرازيلي رامون أباتي، صاحب الـ36 عامًا، لقيادة المباراة بين مصر وبلجيكا.

مساعدو الحكم

ويعاون أباتي في إدارة المباراة كل من دانيلو مانيس مساعدًا أول، ورافائيل ألفيس مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى كيفين أورتيجا مهمة الحكم الرابع، ومايكل أوري الحكم الخامس.

وتقام مباراة مصر وبلجيكا يوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لانطلاقة منتخب مصر في منافسات كأس العالم 2026.