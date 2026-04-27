حبس رئيس وحدة محلية و3 موظفين ومواطن بتهمة التزوير بالشرقية

قررت نيابة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية برئاسة عمر عطا الله مدير النيابة، حبس رئيس وحدة محلية و3 موظفين ومواطن أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم في واقعة تزوير محررات رسمية واستغلال الوظيفة العامة والتربح من استخراج رخصة مبانٍ بالمخالفة للقانون.

تعود احداث الواقعة عندما ورودت معلومات وتحريات تفيد وجود مخالفات في إصدار إحدى رخص البناء داخل نطاق الوحدة المحلية وبفحص المستندات تبين وجود شبهة تزوير في الإجراءات والأوراق المقدمة لاستخراج الرخصة وتمكين أحد المواطنين من البناء على قطعة أرض زراعية بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الرقعة الزراعية.

وبإجراء التحقيقات تبين تورط كل من" أ إ م ع،" رئيس وحدة محلية بالإبراهيمية، و"م ع" مشرف بالوحدة، و"ص ع" مشرف بالوحدة، و"أ ال" مراجع حسابات، إلى جانب المواطن" أ م ز،" في إنهاء إجراءات استخراج الرخصة بصورة مخالفة للقانون.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية في تمرير الرخصة وتسهيل إصدارها رغم عدم قانونية البناء على الأرض محل الواقعة، الأمر الذي ترتب عليه تحقيق منفعة غير مشروعة للمواطن المتهم.

تم تحرير المحضر رقم 641 إداري الإبراهيمية لسنة 2026، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم، وقررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.