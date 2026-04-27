إحالة أوراق المتهم بإشعال النيران فى سائق توك توك وقتله بالشرقية إلى المفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد سراج الدين وعضوية المستشارين أمير زكي وحسين عدلي وسكرتارية محمد شومان حكمها بإحالة المتهم بقتل سائق بدائرة مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية الي فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامه وتحديد جلسة ٢٣ يونيو القادم للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم ١٠٢٩٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات مركز شرطة ههيا والمقيدة برقم ١٧٥١ لسنة ٢٠٢٥ كلي شمال الزقازيق ليوم ١٦ / ٩ / ٢٠٢٥ عندما أحالت النيابة العامة المتهم محمد.ع.ح ١٩ سنة طالب مقيم بكفر أبو حطب بمركز ههيا بمحافظة الشرقية للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لإتهامه بقتل المجنى عليه أحمد.ال.ع.أ سائق توك توك.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن عقد العزم وبيته النية واحضر زجاجه بها مادة البنزين وانتظر المجنى عليه وحال مروره بالدراجة الالية قيادته استوقفه واستقل معه الدراجة جالسا بالمقعد الخلفي وسكب البنزين على جسد المجنى عليه من الخلف وأشعل النيران به باستخدام قداحه فأودت بحياته وعزى قصده قتله عمدا.

وبتقنين الإجراءات نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.