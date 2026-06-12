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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المدينة التراثية بالعلمين الجديدة تعزز مكانتها كوجهة ثقافية وسياحية واستثمارية متميزة

مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
آية الجارحي

نشرت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تقريرًا حول مدينة العلمين الجديدة حيث استعرضت أبرز الخدمات التي تقدمها للجمهور.

وقال منشور صادر عن الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن مدينة العلمين الجديدة تعد مركزًا للعلوم والثقافة ومراكز الأعمال في مصر.
 

وينشر موقع صدى البلد الإخباري معلومات عن مدينة العلمين الجديدة

تُعد المدينة التراثية أحد أبرز المشروعات العمرانية والثقافية المميزة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين الطابع المعماري التراثي والأنشطة الثقافية والتجارية والخدمية المتنوعة، بما يعزز مكانة المدينة كوجهة متكاملة للسياحة والاستثمار والترفيه على مدار العام.

وتقع المدينة التراثية بالمنطقة الجنوبية (قبلي الطريق الساحلي) على مساحة إجمالية تبلغ نحو 260 فدانًا، وتضم 64 مبنى متنوع الاستخدامات تشمل: البلازا الرئيسية، المدينة القديمة، المسرح الروماني، مجمع السينمات، مركز المؤتمرات والمعارض الدولية، المتحف، المكتبة، مبنى تنمية المهارات، المسجد، الكنيسة، مبنى الإسكان الفاخر، مقر جهاز المدينة، المنطقة التجارية، ومنطقة انتظار السيارات، إلى جانب عدد من المباني الاستثمارية والخدمية المختلفة.

مدينة العلمين الجديدة اخبار مصر مال واعمال وزارة الاسكان والمرافق مركز خدمات

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