أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثتي زوجين بمنزلهما

تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثتين لزوجين مصابين بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد داخل منزلهم بإحدى القري التابعة لمركز الزقازيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغا بالعثور على زوجين متوفيين داخل منزل الأسرة بعزبة المخزنجى التابعة لقرية الشوبك بمركز الزقازيق.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على "هـ.أ"، 45 سنة وزوجها، جثث هامدة داخل منزل السرة بدائرة مركز الزقازيق.

وتبين من المعاينة الأولية العثور على الزوجين متوفين ووجود آثار طعنات بأنحاء متفرقة في الجثتين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجاري تحرير محضر بالواقعة.