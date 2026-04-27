القبض على بلطجى ضرب عاملا بسلاح أبيض بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على أحد الأشخاص مستخدماً سلاح أبيض بالشرقية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 25/الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو حماد بالشرقية من (عامل بمقهى – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (عاطل) لقيامه بالتعدى عليه مستخدماً سلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته "بجرح قطعى" لوجود خلافات بينهما على ثمن المشروبات.



أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته (سلاح أبيض "المُستخدم فى التعدى").. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار اليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.