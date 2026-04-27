لدعم المزارعين بالشرقية.. ندوات توعية وإطلاق حملة لمكافحة القوارض

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة لما يمثله من أهمية كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن الدولة تولي إهتماماً غير مسبوق بتطوير المنظومة الزراعية من خلال التوسع في إستخدام الأساليب الحديثة وتقديم الدعم الكامل للمزارعين.

من جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أبرز الأنشطة والندوات الهادفة التي تم تنفيذها علي مدار الأسبوع الماضي حيث قامت المديرية من خلال الإدارات الزراعية بالمراكز بتوعية المزارعين بأهمية توريد القمح والإستفادة من السعر المعلن (٢٥٠٠) جنيه للأردب وتقديم الإرشادات الخاصة بطرق الحصاد الحديثة للحفاظ على جودة المحصول وتقليل الفاقد ودعم الحقول الإرشادية مبادرات لخدمة المزارعين.

وفي مجال مكافحة القوارض شهد مركزي فاقوس والحسينية تنفيذ ندوة تدريبية موسعة في إطار الإستعداد للحملة القومية لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية وتدريب مهندسي المكافحة ومديري الجمعيات الزراعية على الأساليب الحديثة لمواجهة القوارض مع مراجعة الجوانب الفنية والمالية لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة خلال الفترة من ١١ مايو حتى ١١ يونيو٢٠٢٦

وفي مجال ترشيد المياه تن تنظيم ندوة موسعة بالإدارة العامة لري السلام غرب بنطاق مدينة صان الحجر بحضور قيادات الري والزراعة وتناولت الندوة وضع حلول عملية لمشكلات الري خلال موسم أقصى الإحتياجات مع التأكيد على ترشيد استخدام المياه ومتابعة إحتياجات المحاصيل الصيفية والتأكيد على إلتزام المزارعين بالدورة الزراعية وإستخدام الأسمدة الحيوية وتوافر مستلزمات الإنتاج داخل الجمعيات الزراعية.