انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية عن انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٦م بجميع المراكز والقرى التابعة لها بالمحافظة ، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من الأمراض والأوبئة والحفاظ علي الثروة الحيوانية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري استكمال استعدادات المديرية لانطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام ٢٠٢٦ والتي من المقرر أن انطلاقها غداً الثلاثاء بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة من خلال ( ١٨٠) لجنة طبية وقائية ( لجان ثابتة ومتحركة) مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان وأهمية الترقيم والتسجيل ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات ( ١٧ لجنة) للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلي إكتمال جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات والكوادر البشرية ( أطباء – إداريين – عمال ) والآلات والأدوات وتم الإتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية.

وتيسيراً على المواطنين والمربين أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الإنتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ( من بيت لبيت) لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.