محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لمدير مركز شباب أبو حماد عقب التعدي عليه

اطمأن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على الحالة الصحية لعماد حسانين، مدير مركز شباب أبو حماد، وذلك عبر اتصال هاتفي للاطمئنان عليه عقب تعرضه لواقعة تعدٍ داخل المركز أثناء تأدية مهام عمله.

وجّه محافظ الشرقية الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية بمتابعة الحالة الصحية لمدير مركز شباب أبو حماد بشكل مستمر، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة له، مع التأكيد على توافر كافة المستلزمات الطبيه والعلاجية داخل مستشفى ابو حماد المركزي لحين تماثله للشفاء التام واستقرار حالته الصحية وخروجه من المستشفي في القريب العاجل.

وفي سياق متصل، كلّف محافظ الشرقية الدكتورة مني عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية بمتابعة الموقف، والتواصل المستمر مع أسرة مدير المركز، وتقديم أوجه الدعم اللازم لحين عودته إلى عمله مرة أخرى.

أعرب محافظ الشرقية لمدير مركز شباب أبو حماد عن خالص تقديره للدور الشجاع والمسؤول الذي قام به في التصدي لأي ممارسات غير قانونية داخل المركز، رغم ما تعرض له من اعتداء عرّض حياته للخطر، مؤكدًا رفضه التام لأي مظاهر للخروج عن القانون أو التعدي داخل المنشآت العامة، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة بحق غير الملتزمين دون تهاون.

أكد المحافظ على متابعته الشخصية لتداعيات الموقف أولًا بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا عدم السماح بتكرار مثل هذه الحوادث داخل المنشآت الرياضية، لافتاً إلى أن مراكز الشباب ستظل منارات لخدمة النشء والشباب من أبناء المحافظة.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، توجهت الدكتورة منى عثمان، وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، يرافقها الدكتور أيمن المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب، ومحمد جمعة مدير إدارة شباب أبو حماد، والمهندس عمرو عبد السلام رئيس مجلس إدارة مركز شباب أبو حماد، إلى مستشفى أبو حماد المركزي لزيارة مدير مركز الشباب والاطمئنان على الحالة الصحية، متمنين له الشفاء العاجل والخروج من المستشفى في القريب العاجل.

ومن جانبه، أعرب مدير مركز شباب أبو حماد عن خالص شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة ولمحافظ الشرقية ووكيلة وزارة الشباب والرياضة وقيادات المديرية علي اهتمامهم بالاتصال والزيارة، والذي يعكس حرص القيادات التنفيذية على دعم أبنائها في جميع المواقف.

جدير بالذكر، أن مدير مركز شباب أبو حماد قد تعرّض لاعتداء بسلاح أبيض أثناء تأدية مهام عمله، ما أسفر عن إصابته بجرح بالغ في منطقة الرقبة، استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا.