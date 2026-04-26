استخراج بطارية من معدة طفلة 4 سنوات بمنظار بمستشفى أبو كبير

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفريق الطبي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى أبو كبير المركزي، بقيادة الدكتور محمد عصام شلبي أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور إيهاب عبدالله رئيس الوحدة، والدكتور علي الساعاتي أخصائي التخدير، وبمشاركة فريق التمريض بوحدة المناظير وتحت إشراف الدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير ومدير إدارة الخدمات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتورة أميرة خلف مديرة المستشفى، نجح في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات، وذلك بعد ابتلاعها بطارية، في إجراء طبي عاجل، نظراً لما تمثله هذه الحالات من خطورة بالغة على الجهاز الهضمي للأطفال، مؤكداً كفاءة الفريق وسرعة استجابته في التعامل مع الحالات الطارئة الدقيقة.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الطفلة حضرت إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى بعد ابتلاع بطارية معدنية صغيرة، وهي من الحالات شديدة الخطورة التي قد تؤدي إلى حروق كيميائية عميقة بالمريء أو المعدة خلال وقت قصير، أو قد يصل الأمر إلى حدوث ثقوب أو نزيف حاد يهدد حياة الطفلة، نظراً لقدرة البطاريات على تفريغ شحنتها داخل الجسم خلال دقائق قليلة، مما استدعى سرعة التعامل الفوري مع الحالة وإجراء منظار ذات مهارة لها دون أي تأخير.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أنه فور استقبال الحالة، تم التنسيق الفوري من خلال مركز الخدمات الطارئة ١٣٧ بالمديرية، وتم تحويل الحالة إلى وحدة مناظير الجهاز الهضمي للأطفال، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لها، وإجراء منظار عاجل باستخدام التقنيات الحديثة، حيث نجح الفريق الطبي بفضل الله، في استخراج البطارية باستخدام شبكة المنظار، رغم صعوبة الحالة ووجود طعام داخل المعدة، وذلك مع الحفاظ على سلامة الأنسجة وعدم حدوث مضاعفات، وخرجت الطفلة بحالة عامة جيدة، وتحت الملاحظة الطبية للاطمئنان على استقرار حالتها.

ولفت مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى أبو كبير المركزي تعد من الوحدات المتقدمة على مستوى المحافظة، حيث تقدم خدمات مناظير المعدة والقولون، ومناظير القنوات المرارية، ومناظير الأطفال التشخيصية والعلاجية، بالإضافة إلى وحدة التردد الحراري لعلاج الأورام، وعيادات تخصصية للجهاز الهضمي والكبد، وذلك تحت إشراف نخبة من الأساتذة المتخصصين وأطقم طبية على قدر كبير من الكفاءة.

ويؤكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على جميع أولياء الأمور بضرورة توخي الحذر، وإبعاد بطاريات الألعاب والساعات عن متناول الأطفال، نظراً لما تمثله من خطورة شديدة قد تهدد حياتهم، مقدماً الشكر والتقدير لكل من الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، وللدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وللدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير ومدير إدارة الخدمات الطبية، وللدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وللدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، وللدكتورة أميرة خلف مديرة مستشفى أبو كبير المركزي، ولرئيس وفريق قسم مناظير الكبد والجهاز الهضمي بالمستشفى من السادة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، على جهودهم المخلصة المبذولة وتفانيهم في العمل، وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة وإنقاذ المرضى، وحرصهم الدائم على توفير أفضل سبل الرعاية الطبية للمواطنين بمحافظة الشرقية.