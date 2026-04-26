جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الشرقية.. مستندات

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني (دور مايو ٢٠٢٦) لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي وصفوف النقل بالتعليم الفني والمزدوج بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتي ستبدأ يوم الأربعاء الموافق ١٣ مايو وتنتهي يوم الأربعاء ٢٠ مايو.

وطالب المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة في مراحل التعليم المختلفة التوفيق والنجاح.

من جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسى الثاني ( دور مايو ٢٠٢٦) سوف تعقد امتحانات الصف الثالث الابتدائي علي مدار ٤ أيام تبدأ من يوم الأربعاء الموافق ١٣-٥-٢٠٢٦ وتنتهي يوم الاثنين الموافق ١٨-٥-٢٠٢٦.

وتعقد امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي علي مدار ٧ أيام تبدأ يوم الأربعاء ١٣-٥-٢٠٢٦ وتنتهي يوم الأربعاء ٢٠-٥-٢٠٢٦.

وتعقد امتحانات الصفوف الاول والثاني الاعدادي عام علي مدار ٨ أيام تبدأ يوم الثلاثاء ١٢-٥-٢٠٢٦ وتنتهي يوم الأربعاء ٢٠-٥-٢٠٢٦ وتعقد امتحانات الصفوف الاول والثاني الاعدادي مهني والثامن أمل والسادس نور علي مدار ٥ أيام تبدأ يوم السبت ١٦-٥-٢٠٢٦ وتنتهي يوم الأربعاء ٢٠-٥-٢٠٢٦.

وتعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادي العام على مدار ٧ أيام تبدأ يوم الخميس ٤-٦-٢٠٢٦ وتنتهي يوم الخميس ١١-٦-٢٠٢٦ وتعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادي ( المهني – النور - الامل ) على مدار ٦ أيام تبدأ يوم السبت ٦-٦-٢٠٢٦ وتنتهي يوم الخميس ١١-٦-٢٠٢٦ وتعقد امتحانات الصفين الاول والثاني (فني تجاري وفندقي - صنايع نظام الثلاث سنوات - مهني صناعي – زراعي نظام الثلاث سنوات) بجانب مدارس التعليم المزدوج تعقد علي مدار ٨ أيام تبدأ جميعها يوم السبت ٢-٥-٢٠٢٦ وتنتهي يوم الخميس ٢٠-٥-٢٠٢٦.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن إجمالي أعداد طلاب المرحلة الإعدادية ( عام – مهني – الأمل والنور – مستشفي ٥٧٣٥٧) والمقرر دخولهم الإمتحان هذا العام يبلغ ١٤٧ ألف و٥٦٨ طالب وطالبة موزعين على ٨٣٢ لجنة و ٧٣٦٠ لجنة فرعية بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وذلك طبقاً للجداول المرفقة.