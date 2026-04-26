الفرق الطبية المشاركة فى القوافل العلاجية بالشرقية الأعلى تقييماً على مستوى الجمهورية

هنأ المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية المشاركة فى القوافل العلاجية المجانية، وذلك لاستمرار تصدرها المراكز الأعلى تقييماً على مستوى محافظات الجمهورية للشهر الـ(٤٥) على التوالي، مثمناً جهودهم المخلصة والمستمرة في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بجودة عالية من خلال منظومة القوافل العلاجية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلى، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن وزارة الصحة والسكان أعلنت في تقريرها الدورى أن صحة الشرقية قد حصلت على أعلى تقييم شامل بين جميع المحافظات خلال الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، فضلاً عن تصدرها المحافظات خلال ٤٥ شهراً متتالية، وذلك وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة بإدارة القوافل العلاجية بالوزارة.

وقال وكيل الوزارة إن إدارة القوافل الطبية بصحة الشرقية قامت خلال عام ٢٠٢٥ بتنظيم ٧٩ قافلة طبية بالمناطق النائية داخل المحافظة، وتم توقيع الكشف الطبي على ١٤٢ ألف و٧٠٧ مرضى، كما تم تحويل ٧٤٢ مريضا لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية.

وأضاف وكيل الوزارة أن القوافل الطبية العلاجية تضم ١١ تخصصات طبية وهي "الجراحة العامة، والقلب والأوعية الدموية، والنساء والتوليد، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والرمد، والعظام، والأسنان، والجلدية"، و تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، فضلاً عن إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والتحاليل وصرف العلاج اللازم مجاناً، وتحويل الحالات التي تحتاج لعمليات جراحية أو رعاية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية بالإضافة لتنفيذ جلسات توعوية وتثقيفية للمواطنين حول الأمراض المعدية وطرق الوقاية منها، والخدمات المتاحة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها من الخدمات الصحية.

قدم محافظ الشرقية الشكر والتقدير للدكتور أحمد البيلى، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور أحمد عبد الحكيم، منسق القوافل بالمحافظة، ولجميع الفرق الطبية والإدارية والخدمات المعاونة المشاركة في تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية بنطاق المحافظة، خاصة المناطق النائية، تقديراً لما يبذلونه من عمل دؤوب في خدمة المواطن الشرقاوي، والحرص الدائم على تحقيق أعلى معدلات الجودة في تقديم الخدمة، والتكامل بين التخصصات المختلفة.