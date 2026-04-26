التزام الدواوين الحكومية بالشرقية بنظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان بالمرور الميداني علي دواوين المديريات والهيئات والمؤسسات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية بنطاق المحافظة ،للتأكد من الإلتزام بتطبيق نظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، بما لا يؤثر على انتظام سير العمل أو مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة بما لا يؤثر على انتظام سير العمل ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ قام مدير إدارة المتابعة الميدانية بتشكيل لجان للمرور على الجهات المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تعطيل، كما أكد أن جميع المصالح الحكومية ملتزمة بتطبيق قرارات ترشيد استهلاك الطاقة، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي ودون أي معوقات.

أكد محافظ الشرقية أن الإجراءات الخاصة بترشيد الطاقة لن تؤثر على انتظام العمل أو سرعة إنجاز مصالح المواطنين، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين خفض استهلاك الطاقة وضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية لافتاً إلى أن تطبيق نظام العمل عن بُعد يستثني بعض القطاعات الحيوية التي تتطلب التواجد الفعلي للعاملين على أن يتم تشغيلها وفقًا لاحتياجات العمل لضمان استمرارية الخدمات الأساسية.