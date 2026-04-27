فن وثقافة

فرقة تيمبو باند للإيقاعات الشرقية تفتتح حفل افتتاح الإسكندرية للفيلم القصير

أحمد البهى

افتتحت فرقة "تيمبو باند للإيقاعات الشرقية"، بقيادة الفنان عزت بسيوني حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة، بقيادة الفنان عزت بسيوني، إذ قدموا أغنيات: "الزفة، ميدلي إسكندرية، سوق بينا يا أسطى"، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

ويقام حفل الافتتاح بحضور الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، ومحمد محمود رئيس المهرجان، وموني محمود المدير التنفيذي للمهرجان، ومحمد سعدون مدير المهرجان، والنجم باسم سمرة، الفنان عصام عمر، المخرج يسري نصر الله، الفنان صبري فواز، وركين سعد.

إلى جانب حضور كل من: المونتيرة منى ربيع، الفنان محمد ممدوح، خالد كمال، المخرج خيري بشارة، الفنان حسام داغر، السيناريست هيثم دبور، الفنان كامل الباشا، المنتج محمد مشيش، المنتج صفي الدين محمود، الفنان أحمد كمال.

حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يشهد تكريم الفنان عصام عمر، والمخرج الفلسطيني أحمد الدنف، والمونتير منى ربيع، والماشينيشت حسن جاد.

تقام الدورة الثانية عشر من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في الفترة من 27 أبريل لـ 2 مايو بمدينة الإسكندرية، المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية.

وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كلًّا من: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.

حطي الحاجة دي في الغسالة .. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

