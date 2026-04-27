أشرف عبد الباقي يشعل الصراعات ويقود المنافسة بطريقته في مسلسل اللعبة

أظهر أشرف عبد الباقي اهتمامه الخاص بإسراء زوجة وسيم (شيكو)، وهو ما تسبب في تصعيد كبير انتهى بانفصالهما، في إشارة إلى أن دوره يتجاوز إدارة اللعبة إلى التحكم في مصائر اللاعبين داخلها وخارجها، ضمن أحداث مسلسل اللعبة.

نجح أشرف عبد الباقي في تقديم شخصية “صاحب اللعبة” بصورة مختلفة تمامًا عمّا اعتاد عليه الجمهور في الأجزاء السابقة، إذ كان ظهور صاحب اللعبة يأتي عادةً في نهاية الأحداث. أما هذه المرة، فقد حضر منذ البداية بشكل واضح، ما خلق حالة من الترقب والتوتر، لأن اللاعبين والمشاهدين باتوا يشعرون بأن هناك من يراقب كل خطوة ويتحكم في مسار اللعبة.

اللافت أيضًا أن ظهوره جاء عبر تقنية “الهولوجرام”، في خطوة تُعد الأولى من نوعها داخل عالم المسلسل، ليصبح الهولوجرام جزءًا أساسيًا من التجربة.

بالاعتماد على عنصر المفاجأة الذي يتميز به المسلسل، أعاد أشرف عبد الباقي تقديم ألعاب الطفولة الشهيرة بروح جديدة، مثل لعبة “أي” و”الكراسي الموسيقية”، لكن في قالب مختلف يجمع بين الكوميديا والضغط النفسي الذي تفرضه المنافسة.

ومن بين المهام التي صُممت بشكل مبتكر هذا الموسم، جاءت مهمة البحث عن “إسراء”، والتي اعتمدت على فكرة قريبة من ألعاب الطفولة القديمة، تقوم على إخفاء شيء في مكان ما ثم محاولة الآخرين العثور عليه. غير أن المهمة تسببت في مشكلة بين اعضاء القريق اسراء ووسيم، لكنها أيضاً أظهرت اهتماماً خاصاً من صاحب اللعبة باسراء.

تدور الأحداث حول وسيم ومازو، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، ويستمر الجزء الخامس بمشاركة أشرف عبد الباقي وعدد من ضيوف الشرف المميزين.