نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

في زمنٍ لم تعد فيه الحروب تُعلن ببيانات رسمية، بل تُفرض كأمر واقع على الأرض، يقف الشرق الأوسط اليوم أمام لحظة فارقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ لحظة لا تختبر فقط توازنات القوى التقليدية، بل تعيد تشكيل خرائط النفوذ، وتعيد تعريف مفاهيم الردع، وتضع المنطقة بأكملها أمام احتمالات مفتوحة لا يمكن التنبؤ بنتائجها بسهولة.

التصعيد بين إسرائيل وإيران لم يعد مجرد فصل جديد من فصول التوتر الإقليمي المعتاد، بل تحول تدريجيًا إلى صراع مفتوح متعدد الساحات والأدوات. لم تعد المواجهة محصورة في رسائل دبلوماسية أو اشتباكات بالوكالة، بل امتدت إلى ضربات مباشرة وغير مباشرة، وتداخلت فيها الجغرافيا العسكرية مع حسابات الاقتصاد والسياسة والأمن الإقليمي والدولي. ومع كل تطور جديد، يصبح واضحًا أن المنطقة تتحرك فوق أرض غير مستقرة، وأن أي شرارة صغيرة قد تتحول إلى حريق واسع يصعب احتواؤه.

الخطر الحقيقي في هذا المشهد لا يتوقف عند طرفي الصراع فقط، بل يمتد إلى اتساع رقعة التوتر من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر، وهما شريانان أساسيان لحركة الطاقة والتجارة العالمية. هذا الامتداد الجغرافي للصراع يجعل التأثيرات لا تقتصر على الدول المنخرطة مباشرة، بل تمتد لتشمل الاقتصاد العالمي كله، بدءًا من أسعار النفط، وصولًا إلى سلاسل الإمداد والتأمين والشحن البحري.

وسط هذا المشهد شديد التعقيد، تتحرك مصر بطريقة قد يراها البعض هادئة أو غير صاخبة، لكنها في الحقيقة تقوم على حسابات دقيقة للغاية. فالقاهرة تدرك أن الانفعال في لحظات الإقليم الملتهب ليس خيارًا سياسيًا، وأن الصوت المرتفع لا يصنع استقرارًا، بل قد يزيد من حدة الفوضى. لذلك تتبنى مصر نهجًا قائمًا على التوازن: رفض التصعيد من جهة، والحفاظ الصارم على الأمن القومي من جهة أخرى.

مصر لا تنظر إلى ما يحدث باعتباره أزمة خارجية بعيدة، بل كملف يمس أمنها المباشر، سواء من ناحية الحدود، أو الملاحة في البحر الأحمر، أو تدفقات الطاقة، أو حتى انعكاسات الاقتصاد العالمي على الداخل المصري. ومن هنا، يصبح الموقف المصري جزءًا من معادلة إقليمية أوسع، وليس مجرد رد فعل دبلوماسي تقليدي.

مصر في قلب معادلة معقدة

الواقع أن موقع مصر الجغرافي يفرض عليها دورًا لا يمكن الانسحاب منه بسهولة. فهي تقع في قلب حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، وتشرف على أحد أهم الممرات المائية في العالم، كما ترتبط بشكل مباشر بمناطق التوتر في شرق المتوسط والبحر الأحمر. هذا الموقع يجعل أي اضطراب إقليمي يمتد تأثيره سريعًا إلى الداخل المصري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

لكن ما يميز التحرك المصري في هذه المرحلة هو إدراك أن إدارة الأزمة لا تكون عبر التصعيد أو الدخول في محاور صدام، بل عبر الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع مختلف الأطراف، والعمل على منع تحول التوترات المحدودة إلى مواجهة شاملة. هذا النهج لا يعتمد على الخطابة السياسية، بل على دبلوماسية هادئة تتحرك في المساحات الرمادية المعقدة.

وفي الوقت نفسه، تواجه مصر تحديات داخلية لا تقل تعقيدًا. فهناك ضغوط اقتصادية متزايدة، ناتجة عن اضطراب الأسواق العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، وتقلبات سعر الصرف، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة للصراعات الإقليمية على الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، يظل العامل الخارجي حاضرًا بقوة في تفسير جزء كبير من هذه الضغوط، وهو ما يجعل الفصل بين الداخلي والخارجي أمرًا بالغ الصعوبة.

الاقتصاد العالمي تحت الضغط

تشير تقديرات دولية متعددة إلى أن ما يقرب من 20% من تجارة النفط العالمية يمر عبر مناطق شديدة الحساسية في الخليج العربي ومحيطه. كما يمر نحو 12% من حجم التجارة العالمية عبر ممرات بحرية استراتيجية مثل قناة السويس وباب المندب والمحيط الهندي.

أي اضطراب في هذه الممرات، حتى لو كان محدودًا، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن العالمية قد يصل في بعض الفترات إلى 30% أو 40%، نتيجة ارتفاع أسعار التأمين، وتغيير مسارات السفن إلى طرق أطول وأكثر تكلفة.

ومنذ تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في غزة عام 2023، انعكس المشهد الإقليمي بشكل مباشر على حركة الملاحة في البحر الأحمر. فقد شهدت بعض الفترات تراجعًا في حركة الشحن يتراوح بين 20% و30% نتيجة تحويل مسارات السفن بعيدًا عن مناطق التوتر. هذا التحول لم يكن مجرد قرار لوجستي، بل كان استجابة مباشرة لارتفاع المخاطر الأمنية في المنطقة.

كما شهدت أسواق الطاقة العالمية موجات ارتفاع في أسعار النفط خلال 2024 و2025، حيث تراوحت الزيادة في بعض الفترات بين 10 و15 دولارًا للبرميل، نتيجة المخاوف من توسع رقعة الصراع وتهديد إمدادات الطاقة عبر الممرات الحيوية.

وتشير التقديرات كذلك إلى أن استمرار حالة عدم الاستقرار في البحر الأحمر والخليج العربي قد يؤثر على ما يصل إلى 30% من حركة التجارة العالمية بشكل مباشر أو غير مباشر. ومع استمرار التوترات، تصبح كلفة النقل والتأمين عنصرًا ضاغطًا على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.

الدور المصري في احتواء التصعيد

خلال عامي 2024 و2025، كثفت مصر تحركاتها الدبلوماسية بشكل ملحوظ، عبر اتصالات متعددة الأطراف مع القوى الإقليمية والدولية، بهدف احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع. هذه التحركات لم تكن إعلامية في المقام الأول، بل اعتمدت على قنوات خلفية تهدف إلى تقليل التوتر وفتح مساحات للحوار.

كما ركزت القاهرة على دعم الاستقرار في الممرات البحرية، خصوصًا في البحر الأحمر، باعتباره شريانًا حيويًا للتجارة العالمية. هذا الدور يعكس إدراكًا مصريًا بأن أي انهيار في أمن الملاحة سيؤثر بشكل مباشر على قناة السويس، وبالتالي على جزء مهم من الاقتصاد الوطني.

وفي الوقت نفسه، تحاول مصر الحفاظ على توازن دقيق بين علاقاتها مع مختلف الأطراف الدولية، دون الانخراط في استقطابات حادة قد تقلل من قدرتها على الحركة السياسية لاحقًا. هذا التوازن ليس سهلًا، لكنه ضروري في بيئة إقليمية شديدة السيولة.

سيناريوهات محتملة للتطور

في ضوء المعطيات الحالية، يمكن قراءة المشهد الإقليمي عبر ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

السيناريو الأول: استمرار التوتر منخفض الحدة

وفيه تستمر المواجهات غير المباشرة أو المحدودة دون انزلاق إلى حرب شاملة، مع بقاء حالة الاستنزاف السياسي والاقتصادي قائمة. هذا السيناريو يبدو الأكثر احتمالًا في المدى القريب، لكنه يحمل تكلفة تراكمية عالية على الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

السيناريو الثاني: اتساع نطاق الصراع

وهو سيناريو أكثر خطورة، يتمثل في دخول أطراف إضافية بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يؤدي إلى توسيع رقعة المواجهة وتهديد أكبر لحركة الملاحة في الخليج والبحر الأحمر، مع احتمالات اضطراب واسع في أسواق الطاقة.

السيناريو الثالث: إعادة تشكيل موازين النفوذ

وهو سيناريو طويل المدى، قد لا يحدث بشكل مباشر، لكنه يظل قائمًا في حال استمرار الفوضى الإقليمية، حيث تؤدي التغيرات المتراكمة إلى إعادة رسم خريطة النفوذ السياسي والعسكري في المنطقة.

ما تعنيه هذه المؤشرات

تشير أغلب التقديرات إلى أن استمرار حالة التوتر حتى عام 2026 قد يضيف ما بين 2% إلى 4% إلى تكلفة التجارة العالمية في فترات الذروة، نتيجة ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وتعطل بعض المسارات البحرية، وزيادة المخاطر الجيوسياسية.

لكن الأهم من الأرقام هو ما تعكسه من حقيقة أعمق: أن العالم لم يعد قادرًا على فصل الاقتصاد عن السياسة، ولا التجارة عن الأمن، ولا الإقليم عن النظام الدولي. كل شيء بات مترابطًا بشكل يجعل أي اضطراب محلي أو إقليمي قادرًا على إحداث موجات تأثير عالمية واسعة.

في النهاية، لا يبدو المشهد الإقليمي مجرد أزمة عابرة أو توتر تقليدي بين أطراف متنافسة، بل حالة ممتدة من إعادة تشكيل التوازنات في منطقة هي الأكثر حساسية في العالم. وبينما تتصاعد التوترات وتزداد التعقيدات، تبقى قدرة الدول على إدارة هذا المشهد هي العامل الحاسم.

وفي هذا السياق، لا يكون السؤال الحقيقي: من يملك القوة الأكبر، بل من يملك القدرة على فهم اللحظة، وإدارة المخاطر، وتجنب الانزلاق نحو هاوية لا يمكن التنبؤ بعمقها.

المنطقة تقف بالفعل على حافة دقيقة، لكن ما سيحدد اتجاهها ليس فقط ما يحدث على الأرض، بل كيف تُدار هذه الأحداث، ومن يمتلك القدرة على تحويل الفوضى إلى استقرار، أو على الأقل منعها من التحول إلى انفجار شامل.