تطبيقًا لمبدأ المساواة | محام بالنقض: تقدمت بدعوى لإنشاء مجلس قومي للرجل مثل المرأة

أكد عصام عجاج المحامي بالنقض، أنه تقدم بدعوى كي يتم إنشاء المجلس القومي للرجل تطبيقا لمبدأ المساواة وفقا لمواد الدستور .



وقال عجاج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" إنشاء مجلس قومي للمرأة وعدم إنشاء مجلس قومي للرجل يعتبر تمييز وجريمة".

وأكمل عصام عجاج :" خلال السنوات الماضية تم رفع سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية 3 مرات دون سند قانوني وهذا لإرضاء السيدات".

ولفت عصام عجاج :" الخلع أصبح يتم بدون إرادة الزوج ومازال موجود وهذا أمر مخالف للدستور ".

وتابع عصام عجاج :" الراجل بيتحبس على الفاضي والمليان في الأحوال الشخصية وأصبح هناك مضاعفة للعقوبة الواقعة على الرجل إذا لم يقم بسداد النفقة".

