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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من قلب نيويورك.. زاهي حواس يبهر المجتمع الأمريكي بأسرار توت عنخ آمون ووادي الملوك

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

شهدت مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ندوة أثرية وثقافية كبرى أحياها عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، والتي تعد المحطة الأبرز في جولاته الخارجية للترويج للحضارة المصرية القديمة، وسط حضور حاشد واهتمام إعلامي ودولي واسع.

أسرار الفراعنة 

وتحت عنوان "أسرار الفراعنة" (Secrets of the Pharaohs)، أبهر الدكتور حواس الجاليات العربية والمجتمع الأمريكي من عشاق التراث الفرعوني، مستعرضاً تفاصيل مذهلة تُكشف لأول مرة عن أسرار الملك الذهبي توت عنخ آمون، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أحدث الاكتشافات المحيطة بالأهرامات ومستجدات البحث العلمي داخل منطقة وادي الملوك الأثرية بالأقصر.

وواصل الدكتور زاهي حواس هذا الحدث، مستغلاً الشغف العالمي المتزايد بالحضارة المصرية لتوجيه رسائل هامة تؤكد على أمن وأمان المقاصد السياحية المصرية، ودعوة الأوساط الثقافية والعلمية في أمريكا لزيارة مصر ومتابعة افتتاح المشروعات الأثرية الكبرى.

زاهي حواس الدكتور زاهي حواس حواس أسرار الفراعنة مصر

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