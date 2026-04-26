برلمانية: الحضانة والرؤية في صدارة مطالب المواطنين بقانون الأحوال الشخصية.. والطفل أولا

أكدت زينب بشير، عضو مجلس النواب، استمرارها في استقبال مقترحات وشكاوى المواطنين بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، في إطار مبادرة تستهدف نقل صوت الشارع إلى البرلمان وتعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات.

وأوضحت في تصريحات خاصة أن النتائج الأولية للمبادرة أظهرت تصدر قضايا الحضانة والرؤية قائمة اهتمامات المواطنين، تليها ملفات النفقة وتنظيم العلاقات الأسرية بعد الانفصال، بما يعكس حجم التحديات المرتبطة بهذا الملف.

وأشارت إلى أنه من المقرر مناقشة مشروع القانون خلال جلسات الأسبوع المقبل، مؤكدة أهمية خروجه بصورة متوازنة تحقق مصلحة الأسرة المصرية، مع التركيز بشكل أساسي على حماية حقوق الطفل.

وشددت على أن الطفل يأتي في مقدمة أولوياتها، مؤكدة ضرورة حمايته من أي نزاعات أو خلافات أسرية قد تؤثر على استقراره النفسي والاجتماعي.