برلماني: لا نملك حصر للحاصلين على الماجستير والدكتوراه رغم التحول الرقمي

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن حصر أعداد حاملي الماجستير والدكتوراه هو البداية الحقيقية لحل المشكلة، موضحًا أنه لن يتم حل أزمة توفير فرص عمل لهم دون معرفة أعدادهم بدقة.



وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج “من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الأزمة الحالية ممتدة منذ نحو 12 عامًا، حيث لم يتم اتخاذ قرارات تعيين منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن ما يتم حاليًا يمثل خطوة في طريق الحل.

ولفت إلى أننا لا نريد توريث المشكلات أو استمرار تقديم طلبات إحاطة دون حلول، مؤكدًا أن هذه الأزمة تشبه أزمة التنسيق، حيث يجب أن يعرف الطالب قبل دخول الجامعة فرص العمل المتاحة بعد التخرج لتجنب المشكلات لاحقًا.



وأشار إلى أن كل رقم لحاملي الماجستير والدكتوراه له آليات مختلفة للحل، موضحًا أنه في حال وجود ألف شخص يختلف الأمر عن وجود عشرة آلاف، وبالتالي تختلف طرق التعامل مع الأعداد.

الحكومة لا تمتلك حصرًا دقيقًا لعدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وأوائل الجامعات

وكشف أن الحكومة لا تمتلك حصرًا دقيقًا لعدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وأوائل الجامعات، رغم التحول الرقمي الذي نعيشه.