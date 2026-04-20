نائبة تقترح تشكيل لجنة حكومية للاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة حكومية متخصصة لدراسة سبل الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه.

وأكدت النائبة في مقترحها، أن حملة الدرجات العلمية المتقدمة يمثلون ثروة بشرية وعلمية كبيرة يجب توظيفها بالشكل الأمثل لخدمة خطط التنمية الشاملة للدولة، في ظل وجود أعداد كبيرة منهم دون الاستفادة الكاملة من قدراتهم البحثية والعلمية، وهو ما يستدعي التدخل لوضع آليات فعالة لدمجهم في مختلف قطاعات الدولة.

وأوضحت النائبة، أن المقترح يأتي في إطار الحاجة الملحة إلى ربط البحث العلمي بمتطلبات سوق العمل وخطط التنمية، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو الابتكار وتعظيم الاستفادة من الكوادر المؤهلة علميًا.

ويتضمن الاقتراح تشكيل لجنة حكومية تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارة التعليم العالي، ووزارة التخطيط، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى جانب الجهات ذات الصلة، على أن تتولى اللجنة عددًا من المهام الرئيسية، أبرزها حصر أعداد وتخصصات حملة الماجستير والدكتوراه، ووضع آليات واضحة للاستفادة منهم في مختلف القطاعات، فضلًا عن اقتراح برامج تدريبية وتأهيلية تساعد على دمجهم في سوق العمل.

كما تشمل مهام اللجنة التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة للاستفادة من خبرات هذه الكوادر في تنفيذ المشروعات القومية، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويدعم خطط التنمية المستدامة.

وأشارت أسماء سعد الجمال إلى أن الهدف من هذا الاقتراح يتمثل في تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية المؤهلة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة البحث العلمي، وربطها بشكل فعّال باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية.