رئيس التحرير
طه جبريل
نيڤين فارس تتقدم باقتراح برغبة لتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني في مصر

النائبة نيڤين فارس
النائبة نيڤين فارس
محمد الشعراوي

تقدمت النائبة نيڤين فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تغيير النظرة المجتمعية السلبية والصورة الذهنية السائدة عن التعليم الفني في مصر، والعمل على اعتباره قاطرة حقيقية للتنمية وتشجيع الشباب على الالتحاق به.

وجاء في نص الاقتراح، الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يستند إلى المادة (249) من الدستور والمادة (113) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مؤكدة أهمية تطوير هذا النوع من التعليم باعتباره ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت النائبة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة، أن التعليم الفني يمثل عنصرًا جوهريًا في بناء اقتصاد قوي، مستشهدة بتجارب دولية ناجحة على رأسها التجربة الألمانية، التي اعتمدت بشكل كبير على تطوير التعليم الفني حتى أصبحت من أكبر اقتصادات العالم.

وأشارت إلى أن مصر بحاجة إلى إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك مهارات تكنولوجية حديثة، قادرة على تحسين جودة الإنتاج ودعم القدرة التنافسية، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب، في ظل متطلبات سوق العمل المتغيرة التي لم يعد التعليم التقليدي كافيًا لتلبيتها.

وانتقدت استمرار النظرة المجتمعية التي تضع التعليم الفني في مرتبة أقل، واعتباره خيارًا لمن لم يحققوا تفوقًا دراسيًا، وهو ما ينعكس سلبًا على مكانة خريجيه وفرصهم، مقارنة بما هو معمول به في الدول المتقدمة.

ودعت النائبة إلى تبني سياسات عملية لتغيير هذه الصورة الذهنية، من خلال إطلاق حملات إعلامية بالتعاون مع مؤسسات الدولة، ومنع تقديم صورة سلبية أو ساخرة عن خريجي التعليم الفني في الأعمال الدرامية، إلى جانب دعم مسارات استكمال الدراسة في الجامعات التكنولوجية دون تعقيدات، وتكريم النماذج الناجحة منهم.

واختتمت النائبة اقتراحها بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس الشيوخ، لبحثه ومناقشته بحضور الجهات المعنية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات تدعم تطوير التعليم الفني وتعزز مكانته في المجتمع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الزكاة

الإفتاء: يجوز إعطاء زميل العمل من زكاة المال إذا كان راتبه لا يكفي احتياجاته

الأوقاف تعقد ٢٩٧ مجلس فقه بالمديريات الحدودية بعنوان: «من مقاصد الشريعة – حفظ النفس»

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..5 صور لـ شيرين عبد الوهاب

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد