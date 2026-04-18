أزمة تكليف دفعات 2023 تتصاعد تحت قبة البرلمان.. تحركات رقابية ومطالب بحلول عاجلة

تشهد أزمة تكليف خريجي كليات القطاع الطبي، خاصة دفعة 2023، تصعيدًا ملحوظًا داخل مجلس النواب، في ظل تحركات برلمانية متزايدة ومطالبات بضرورة تدخل وزارة الصحة لحسم الملف الذي يمس مستقبل آلاف الخريجين، وسط حالة من الغضب والقلق بين الطلاب وأسرهم.

وتقدم النائب أحمد سعيد أبو عمر، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود وشبراخيت، بثلاثة طلبات إحاطة عاجلة موجهة إلى وزير الصحة والسكان، تناولت عددًا من الملفات الحيوية، على رأسها سرعة إعلان ضوابط وموعد تكليف خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي من دفعة 2023، في ظل حالة الترقب التي يعيشها الخريجون لبدء مسيرتهم المهنية داخل المنظومة الصحية.

وطالب "أبو عمر" بإنهاء إجراءات تكليف خريجي كلية العلوم الصحية لدفعة 2023 وما بعدها، مؤكدًا أهمية هذه الكوادر الفنية في دعم المنظومة الصحية وسد العجز في التخصصات الدقيقة، إلى جانب دعوته لفتح باب التسويات الوظيفية للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم وتطوير الأداء داخل القطاع.

وأكد النائب أن هذه التحركات تأتي في إطار دوره الرقابي وحرصه على نقل مطالب الشارع، مشددًا على استمراره في متابعة هذه الملفات داخل لجنة الصحة بمجلس النواب حتى الوصول إلى حلول واقعية تخدم الصالح العام.

ورفض النائب نبيل العطار، عضو لجنة الشؤون الصحية وكبير أطباء الأسنان بالقاهرة، مقترح تقليص نسب التكليف، مؤكدًا أن "العقد شريعة المتعاقدين"، وأن الطلاب التحقوا بالكليات دون إخطار مسبق بتغيير قواعد التكليف، ما يجعل أي تعديل لاحق غير عادل.

وحذر العطار من تداعيات تقليص أو إلغاء التكليف، معتبرًا أن ذلك قد يضر المجتمع بشكل مباشر، لعدم التزام الخريجين بخدمة المواطنين داخل المنظومة الحكومية، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل يتمثل في تطبيق نظام تكليف لمدة خمس سنوات يعقبه تعيين فعلي وفق احتياجات المحافظات، مع ضمان استقرار الكوادر الطبية.

لفت إلى وجود فجوة واضحة في التنسيق بين الجهات المعنية، في ظل تزايد أعداد خريجي الجامعات الخاصة، والتي تُقدر بنحو 70 جامعة تقدم برامج في الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، مقابل توجه لتقليل نسب التكليف.

من جانبها، شددت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على ضرورة مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة التكليف بشكل عاجل، قبل انتهاء المواعيد المحددة من قبل لجنة التكليف بوزارة الصحة.

وأشارت إلى أن قرار الوزارة بتكليف نحو 40% فقط من خريجي الصيدلة دفعة 2023، مع نسب أقل لباقي التخصصات، أثار حالة من الاحتقان بين الخريجين، خاصة بعد تأخر التكليف لثلاث سنوات، مؤكدة أن هذه النسب لا تتماشى مع احتياجات سوق العمل الفعلية داخل القطاع الصحي.

وأكدت أن استمرار الأزمة دون حلول واضحة قد يؤدي إلى تصاعد الغضب بين الخريجين، داعية إلى إعادة النظر في سياسات التكليف بما يحقق التوازن بين احتياجات الدولة وحقوق الخريجين.