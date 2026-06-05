خلال 10 أيام.. انتشال 11 جثمانا من النيل بالقناطر الخيرية وتسليمهم لذويهم

كشف مصطفى كساب، قائد فريق "وحوش النيل"، أنه منذ يوم وقفة عيد الأضحى المبارك تتواصل أعمال البحث عن جثمان غريق بمياه نهر النيل في مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وأوضح كساب أن عمليات البحث التي استمرت على مدار 10 أيام أسفرت عن انتشال 11 جثمانًا لغرقى من محافظات مختلفة، بينها محافظات الصعيد وبني سويف، وتم التعرف على هوياتهم وتسليمهم إلى ذويهم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأضاف أن العديد من حالات الغرق القادمة من محافظات الصعيد وغيرها تستقر بمحيط خزان القناطر الخيرية بفعل حركة المياه، مشيرًا إلى أنه تم نقل جميع الجثامين التي تم العثور عليها إلى مشرحة مستشفى القناطر الخيرية، قبل تسليمها لأسرهم.

وأشار إلى أنه لا يزال هناك جثمان واحد مجهول الهوية لم يتم التعرف عليه حتى الآن، فيما تتواصل الجهود لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.