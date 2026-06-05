العثور على 35 كلبًا نافقًا داخل قرية سياحية بالإسماعيلية.. والجهات المختصة تحقق

شهدت إحدى القرى السياحية بمحافظة الإسماعيلية واقعة أثارت حالة من الجدل، بعد العثور على 35 كلبًا نافقًا داخل القرية، في ظروف غامضة دفعت الجهات المختصة إلى بدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

مصادر مطلعة، تم رصد الكلاب النافقة في عدة مواقع متفرقة داخل القرية، ما استدعى إخطار الجهات المعنية التي انتقلت إلى المكان لمعاينة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم رفع الجثث والتنسيق مع الجهات البيطرية المختصة لفحص العينات وتحديد الأسباب الحقيقية وراء النفوق، وسط ترجيحات أولية تشير إلى احتمال تعرض الحيوانات لحالات تسمم، دون صدور أي نتائج رسمية حتى الآن.

وأكدت المصادر أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة، ومعرفة ما إذا كان النفوق ناتجًا عن أسباب طبيعية أو نتيجة فعل متعمد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود شبهة جنائية.

وتنتظر الجهات المختصة نتائج الفحوصات والتقارير الفنية التي من شأنها حسم أسباب نفوق الكلاب وكشف حقيقة ما جرى داخل القرية السياحية.