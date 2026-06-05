برلماني: تقنين الشقق الفندقية يضاعف الطاقة الاستيعابية وينعش الاستثمار السياحي

قال النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب، إن تقنين وضع شركات الشقق الفندقية يمثل خطوة استراتيجية محورية لتطوير المنتج السياحي المصري ومواكبته للأنماط العالمية الحديثة، مشددًا على الأهمية القصوى لدمج هذا القطاع في المنظومة الرسمية.

تقنين الشقق الفندقية

وأوضح “بطيئة”ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” ـ أن تنظيم هذا النمط الحيوي سيسهم بشكل مباشر في مضاعفة الطاقة الاستيعابية الفندقية لاستيعاب التدفقات السياحية المتزايدة، مشددا على أهمية توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لكبرى الشركات العالمية والمحلية في هذا المجال.

وأضاف النائب أن مأسسة الشقق الفندقية ستعمل على تنويع خيارات الإقامة أمام السائحين، مما يعزز تنافسية المقصد السياحي المصري ويضمن تحصيل عوائد اقتصادية وضريبية جديدة تدعم الدخل القومي وتوفر فرص عمل واسعة للشباب.

جاء ذلك تعقيبًا على المقترح برغبة المقدم من النائبة بوستينا رامي جورج، عضو مجلس الشيوخ، المقرر مناقشته في لجنة السياحة بالمجلس يوم الإثنين المقبل؛ لحسم الأطر القانونية المنظمة لهذا الملف.



الشيوخ يناقش ملف الشقق الفندقية

وتعقد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، اجتماعاً يوم الإثنين المقبل، بحضور ممثلي الحكومة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة بوستينا رامي جورج، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية لمناقشة خطة تنظيم الشقق الفندقية.

ويستهدف مقترح النائبة بوستينا رامي، المطالبة بضرورة تفعيل الأطر القانونية والتشريعية المنظمة لعمل شركات تجهيز وإدارة الشقق الفندقية في مصر، حيث تسعى الجلسة البرلمانية المرتقبة إلى وضع آليات واضحة تضمن تقنين أوضاع هذه الشركات ومأسسة القطاع بما يتواكب مع المعايير السياحية الحديثة.