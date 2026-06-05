برلماني: تقنين الشقق الفندقية خطوة استراتيجية لحماية سمعة السياحة وتعظيم العوائد

ثمن جلال القادري وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ، التحركات البرلمانية المرتقبة لتنظيم وتقنين قطاع الشقق الفندقية في مصر، مؤكدًا أن تطوير هذا النمط ومواكبته للمعايير العالمية باتت ضرورة حتمية لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة السياحة الوافدة.

تجهيز الوحدات الفندقية

وأوضح، أن هناك إمكانية حقيقية لصياغة مشروع قانون متكامل أو تقديم تعديلات تشريعية عاجلة تضمن وضع أطر قانونية واضحة لعمل شركات إدارة وتجهيز الوحدات الفندقية، مشيرًا إلى استعداده الشخصي لتقديم الدعم التشريعي اللازم لدمج هذا القطاع رسميًا في المنظومة الاقتصادية للدولة.

رفع الطاقة الاستيعابية

وشدد النائب على أن تنظيم هذا القطاع الواعد يمثل ركيزة أساسية لرفع الطاقة الاستيعابية، لافتًا إلى أن الفائدة الأكبر تكمن في فرض الرقابة والجودة لحماية سمعة مصر السياحية، وضمان تقديم خدمات ضيافة آمنة ومتميزة تليق بمكانة المقصد السياحي المصري وتوفر فرص عمل جديدة للشباب.

يأتي هذا بعد المقترح برغبة المقدم من النائبة يوستينا رامي جورج، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، والمقرر مناقشته باللجنة السياحية يوم الاثنين المقبل لوضع آليات واضحة تقنن أوضاع هذه الشركات.