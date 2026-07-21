وزيرا الإسكان والنقل في مطروح لمتابعة عدد من المشروعات

تشهد محافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لعدد من قيادات الدولة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وزيرا الإسكان والنقل

و يستقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتبدأ الزيارة بتفقد محطة تحلية مياه الرميلة، يعقبها زيارة محطة رفع "ابني بيتك" للاطلاع على سير العمل ومتابعة معدلات التنفيذ.

وفي الرابعة عصرًا، يرافق محافظ مطروح الفريق كامل الوزير في جولة لتفقد محطة القطار الكهربائي السريع، لمتابعة الأعمال الجارية بالمشروع.

