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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتعزيز الوعي.. أوقاف مطروح تواصل تنفيذ أنشطتها الدعوية والعلمية

اوقاف مطروح وانشطة منوعة
اوقاف مطروح وانشطة منوعة

تواصل مديرية أوقاف مطروح، تنفيذ خطتها الدعوية والعلمية والتثقيفية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبمتابعة الشيخ محمود سعد شاهين، مدير مديرية أوقاف مطروح؛ بهدف نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي.

تفعيل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم 

وشهدت مساجد المحافظة تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية، شملت تفعيل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم لتعليم النشء والشباب حفظ كتاب الله (عز وجل) وتلاوته، إلى جانب عقد المقرأة النموذجية بمسجد العوام، بمشاركة عدد من الأئمة وقراء القرآن الكريم؛ بهدف ضبط أحكام التلاوة والتجويد، والارتقاء بالمستوى القرآني للمشاركين.

المساجد المحورية

كما نظمت المديرية فعاليات المساجد المحورية، التي تناولت عددًا من القضايا الدينية والمجتمعية، مع الإجابة عن استفسارات المواطنين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والتأكيد على قيم الوسطية والاعتدال والتكافل، إلى جانب استمرار الدروس اليومية التي تهدف إلى بيان الأحكام الشرعية بأسلوب ميسر، وتعزيز الوعي الديني لدى رواد المساجد.

وأكدت مديرية أوقاف مطروح استمرار تنفيذ برامجها الدعوية والعلمية بمختلف مساجد المحافظة، في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر صحيح الدين، وترسيخ الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الدور الدعوي والتوعوي للمساجد؛ بما يُسهم في بناء الإنسان وخدمة المجتمع.

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