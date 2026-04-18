3 طلبات إحاطة لوزير الصحة بشأن تكليف دفعات 2023 وفتح باب التسوية بالمؤهل الأعلى

تقدم النائب أحمد سعيد أبو عمر، عضو مجلس النواب عن دائرة (إيتاي البارود وشبراخيت)، بثلاثة طلبات إحاطة عاجلة موجهة إلى وزير الصحة والسكان، بشأن عدد من الملفات الحيوية التي تمس مستقبل آلاف الخريجين والموظفين بقطاع الصحة، وعلى رأسها ملف التكليف والتسويات الوظيفية.

تضمن طلب الإحاطة الأول المطالبة بسرعة إعلان ضوابط وموعد تكليف خريجي كليات الصيدلة، طب الأسنان، والعلاج الطبيعي من دفعة 2023، وذلك في ظل حالة الارتقاب التي تعيشها هذه الدفعة لصدور قرار التكليف لبدء ممارسة مهام عملهم بالمنشآت الطبية الحكومية.

وفي سياق متصل، أكد النائب في طلبه الثاني على ضرورة إنهاء إجراءات تكليف خريجي كلية العلوم الصحية لدفعة 2023 وما بعدها، مؤكداً على أهمية هذه الكوادر التقنية في رفع كفاءة المنظومة الصحية وسد العجز في التخصصات الفنية الدقيقة.

ولم يغفل النائب حقوق العاملين بوزارة الصحة، حيث شملت تحركاته طلباً لفتح باب التسويات الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في نفس التخصص الطبي.

وأشار "أبو عمر" إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة للعاملين بعد صقلها بالدراسة الأكاديمية، مما يضمن وضع "الرجل المناسب في المكان المناسب" داخل الهيكل الإداري والطبي للوزارة.

وصرح النائب أحمد سعيد أبو عمر بأن هذه التحركات تأتي انطلاقاً من دوره الرقابي وحرصه على نقل نبض الشارع، مؤكداً استمراره في متابعة هذه الملفات داخل أروقة لجنة الصحة بمجلس النواب حتى يتم اتخاذ قرارات فعلية تخدم الصالح العام.