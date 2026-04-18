أبو العينين بملتقى توظيف جامعة القاهرة: ربط التعليم بالصناعة بالبحث العلمي يحدث نهضة كبرى
الأزهر: التماسك الأسري ركيزة أساسية للأمن المجتمعي ومواجهة التحديات المعاصرة
مشاهد صادمة من واشنطن.. ترامب يصرخ في وجه فريقه خلال أزمة إيران
"معلومات الوزراء" يصدر مؤشرا جديدا عن حماية الطفولة من مخاطر الإنترنت
وزير التعليم العالي: تغيير البرامج الدراسية لتلبي متطلبات سوق العمل
بعد مد فترة التقديم.. كيفية تلقى طلبات السكن البديل وأهم المستندات
الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام “الإيكاو” ويبحثان تطوير قطاع الطيران المدني
رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية في بئر العبد
130شركة توفر 5000 فرصة عمل بملتقى توظيف جامعة القاهرة
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل ؟
استشاري علاقات أسرية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق توازنًا ويحمي استقرار الأسرة ويقلل النزاعات|فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

3 طلبات إحاطة لوزير الصحة بشأن تكليف دفعات 2023 وفتح باب التسوية بالمؤهل الأعلى

وزير الصحة
وزير الصحة
عبد الرحمن سرحان

تقدم النائب أحمد سعيد أبو عمر، عضو مجلس النواب عن دائرة (إيتاي البارود وشبراخيت)، بثلاثة طلبات إحاطة عاجلة موجهة إلى وزير الصحة والسكان، بشأن عدد من الملفات الحيوية التي تمس مستقبل آلاف الخريجين والموظفين بقطاع الصحة، وعلى رأسها ملف التكليف والتسويات الوظيفية.

تضمن طلب الإحاطة الأول المطالبة بسرعة إعلان ضوابط وموعد تكليف خريجي كليات الصيدلة، طب الأسنان، والعلاج الطبيعي من دفعة 2023، وذلك في ظل حالة الارتقاب التي تعيشها هذه الدفعة لصدور قرار التكليف لبدء ممارسة مهام عملهم بالمنشآت الطبية الحكومية.

وفي سياق متصل، أكد النائب في طلبه الثاني على ضرورة إنهاء إجراءات تكليف خريجي كلية العلوم الصحية لدفعة 2023 وما بعدها، مؤكداً على أهمية هذه الكوادر التقنية في رفع كفاءة المنظومة الصحية وسد العجز في التخصصات الفنية الدقيقة.

ولم يغفل النائب حقوق العاملين بوزارة الصحة، حيث شملت تحركاته طلباً لفتح باب التسويات الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في نفس التخصص الطبي.

وأشار "أبو عمر" إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة للعاملين بعد صقلها بالدراسة الأكاديمية، مما يضمن وضع "الرجل المناسب في المكان المناسب" داخل الهيكل الإداري والطبي للوزارة.
وصرح النائب أحمد سعيد أبو عمر بأن هذه التحركات تأتي انطلاقاً من دوره الرقابي وحرصه على نقل نبض الشارع، مؤكداً استمراره في متابعة هذه الملفات داخل أروقة لجنة الصحة بمجلس النواب حتى يتم اتخاذ قرارات فعلية تخدم الصالح العام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

ترشيحاتنا

حملات تموينية متنوعة

ضبط 3 أطنان لبن و60 كرتونة مقرمشات ولحوم مصنعة غير صالحة بالمنيا

توريد الاقماح بسوهاج

محافظ سوهاج: توريد أكثر من 3322 طن قمح للشون والصوامع منذ بدء الموسم

محافظ المنوفية

أنقذ الفتاة من الغرق.. محافظ المنوفية يكرم شاب ويهديه درع المحافظة ومكافأة مالية تقديراً لشجاعته

بالصور

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..5 صور لـ شيرين عبد الوهاب

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب
بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب
بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

