شوبير: مصطفى لم يساوم الأهلي.. وهذا سبب رفض عروض السعودية وإسبانيا

أكد أحمد شوبير أن نجله مصطفى شوبير لم يساوم النادي الأهلي يومًا بشأن تجديد عقده، مشددًا على أن اللاعب يلتزم بما يقرره النادي، مثلما كان الحال معه هو خلال مسيرته داخل القلعة الحمراء.

تصريحات شوبير

وقال شوبير إن أول عقد لمصطفى مع الأهلي كان بقيمة 60 ألف جنيه، وعندما ارتفع المقابل إلى 250 ألف جنيه؛ نصحه بقبول ما يعرضه النادي دون أي شروط، مؤكدًا أن نجله لا يزال من أصحاب العقود الأقل داخل الفريق.

وأوضح شوبير أن الحديث المتداول بشأن طلب مصطفى الحصول على 50 أو 40 أو 30 مليون جنيه لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن اللاعب لم يتحدث هو أو أسرته مع إدارة الأهلي حول أي أرقام مالية، وأن النادي سيقدره بالشكل المناسب عند تجديد عقده.

وكشف شوبير عن تلقي مصطفى عروضًا خارجية، أبرزها من نادي الخلود السعودي، كانت ستمنحه مقابلًا ماليًا كبيرًا، بالإضافة إلى عرض آخر من نادي النجمة، كما تلقى اهتمامًا من إسبانيا عبر وكالة أعمال عمر مرموش، إلا أن إدارة الأهلي، ممثلة في محمد يوسف، أبلغت اللاعب بأنه “ليس للبيع”؛ ليتم إغلاق الملف نهائيًا.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على ارتباط أسرته بالنادي الأهلي، قائلًا: "لحم كتافنا من خير النادي الأهلي، نحن لسنا مجرد مشجعين، بل معجونون بمياه الأهلي".