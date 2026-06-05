فيفا يلغي تذاكر مجانية لكأس العالم تم بيعها بالخطأً بسبب خلل فني| تفاصيل

ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تذاكر لكأس العالم حصل عليها 60 مشجعا دون مقابل جراء خلل فني في الموقع الإلكتروني، وطالب الاتحاد الدولي المسؤول عن اللعبة هؤلاء المشجعين بدفع الثمن الأصلي للتذاكر بالكامل.

وأوضح فيفا عبر منصة إكس أنه تم إخطار المشجعين المتضررين يوم الأربعاء بشأن التذاكر التي خصصت دون أي تكلفة (0 دولار أمريكي) بسبب مشكلة سابقة في عملية الدفع لإتمام المعاملة.

وأضاف: "التذاكر التي طلبها هؤلاء المشجعون لا تزال محجوزة، وتمت دعوتهم لاستكمال دفع المبلغ الصحيح. يعرب الفيفا عن أسفه لهذا الخطأ وأي إزعاج تسبب فيه".

وتعد هذه أحدث مشكلة في عملية بيع التذاكر المثيرة للجدل للبطولة التي تشترك في استضافتها الولايات المتحدة وكندا المكسيك.

كان المدعيان العامان في نيويورك ونيوجيرزي قالا الأسبوع الماضي إنهما أصدرا مذكرة استدعاء للفيفا بشأن ممارسات بيع التذاكر، وسط مخاوف تتعلق أماكن مقاعد المشجعين في كأس العالم.

انطلاق كأس العالم

وتقام البطولة بمشاركة 48 فريقا في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.