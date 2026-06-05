أحمد شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة برنامج هنا المونديال.. تفاصيل

شوق الإعلامي أحمد شوبير متابعيه لـ حلقة برنامج "هنا المونديال" المذاع عبر فضائية قناة النهار اليوم .

برنامج هنا المونديال

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"انتظرونا الليلة وحلقة جديده لـ ⁧#هنا_المونديال ⁩ مع الكابتن أحمد شوبير في الـ 10:30 مساءً على شاشة #النهار

ضيوف حلقة اليوم

الكـابتن / طارق يحيى

الكـابتن / ضياء السيد

الكـابتن / محسن صالح، ضيف الفقرة الثانية

المحلل الريـاضـي / أحمد قيشو

#النهار

#هنا_المونديال٢٠٢٦".

٢ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، من خلال مواجهة ودية قوية أمام منتخب البرازيل.

وتُعد المباراة المرتقبة اختبارًا مهمًا للفراعنة قبل انطلاق مشوارهم في البطولة العالمية، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية للاعبين.

موعد مباراة مصر والبرازيل

من المقرر أن تُقام المباراة الودية بين منتخب مصر ومنتخب البرازيل الأحد 7 يونيو، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن المعسكر التحضيري الذي يخوضه المنتخب الوطني استعدادًا للمونديال.

استعدادات أخيرة قبل كأس العالم

تأتي المواجهة ضمن خطة الإعداد النهائية التي وضعها الجهاز الفني لـ منتخب مصر، بهدف الاحتكاك بمنتخبات قوية واكتساب المزيد من الخبرات قبل خوض المنافسات الرسمية في كأس العالم.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، إلى جانب:

منتخب بلجيكا

منتخب إيران

منتخب نيوزيلندا

وتُقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

اختبار حقيقي لطموحات الفراعنة

تحظى مواجهة البرازيل باهتمام جماهيري كبير، باعتبارها فرصة مهمة لقياس مستوى منتخب مصر أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب العالمي، قبل خوض التحدي الرسمي في كأس العالم 2026.