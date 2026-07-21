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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالصحراوي جنوب المنيا

المنيا
المنيا
ايمن رياض

لقي شخص مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرين، اليوم، إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بمركز أبوقرقاص جنوب  المنيا، بعد انفجار أحد الإطارات الأمامية خلال سير السيارة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع حادث على الطريق الرابط بين قرية بني حسن الشروق والطريق الصحراوي الشرقي القديم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة كان يقودها م. إ. م 32 عاما، عامل، وأثناء سيره انفجر الإطار الأمامي الأيمن، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على عجلة القيادة وانحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة واثنين من مرافقيه بإصابات متفرقة، فيما توفي أ. ص. ث، 28 عاما، متأثرا بإصاباته، وتبين أن جميعهم من عمال المحاجر، وكانوا في طريقهم إلى أحد المحاجر الواقعة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المنيا إصابة حادث انقلاب

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