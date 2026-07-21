إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي بسمالوط بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط شمال المنيا، انقلاب سيارة اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح متفرقة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع الحادث، وتم الدفع بثلاثة سيارات إسعاف.

وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن انقلاب السيارة وإصابة جميع مستقليها.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.