مأساة أسفل محور دار السلام.. غرق طالب في مياه النيل بسوهاج

شهد مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، بعدما لقي طالب يبلغ من العمر 15 عامًا مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل أسفل محور دار السلام، وسط حالة من الحزن خيمت على أهالي قريته، فيما تمكنت الجهات المختصة من انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج بلاغًا يفيد بغرق طالب في مياه نهر النيل أسفل محور دار السلام، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث بدأت أعمال البحث والتمشيط.

وأسفرت الجهود عن انتشال جثمان الطالب، وتبين أنه يبلغ من العمر 15 عامًا، ويقيم بقرية أولاد خلف التابعة لمركز دار السلام، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى دار السلام المركزي، حيث أودع ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وكلفت جهات البحث بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، كما صرحت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من أعمال الفحص.

وتكثف الأجهزة المختصة جهودها في مثل هذه الوقائع، بالتنسيق مع فرق الإنقاذ النهري، للتعامل السريع مع بلاغات الغرق، في الوقت الذي تتجدد فيه الدعوات إلى ضرورة توخي الحذر، خاصة مع تزايد إقبال الأطفال والشباب على النزول إلى مياه النيل والترع خلال فصل الصيف، رغم ما تمثله من مخاطر كبيرة.

وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة، قبل التصريح بدفن جثمان الطالب.