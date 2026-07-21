انطلاق اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بجامعة سوهاج

انطلقت أعمال اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بجامعة سوهاج، للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية للعام الجامعي الجديد، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة لضمان حسن سير الاختبارات وتحقيق أعلى معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بأعمال اختبارات القدرات، باعتبارها إحدى المراحل المهمة في تنسيق القبول بالجامعات، مشيرًا إلى أنه تم توفير جميع الإمكانات البشرية واللوجستية لإنجاح منظومة الاختبارات، بما يضمن أداءها في أجواء منظمة وآمنة تيسر على الطلاب منذ لحظة التسجيل وحتى الانتهاء من أداء الاختبارات، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة والشفافية.

وذكر الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انه تم تفقد ومتابعة اختبارات القدرات بحضور لجنة من وزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور طارق عبد العزيز وعضوية المهندس طارق إدريس نائب مدير شبكات المجلس الأعلى للجامعات، وباهر محمد المدير الإداري بالمجلس الأعلى للجامعات.

واطلعت على آليات تنظيم اللجان والإجراءات المتبعة، وأشادت اللجنه بحسن التنظيم وانتظام سير الاختبارات، والالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة التي أقرتها الوزارة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مؤمن عبد العزيز عميد كلية علوم الرياضة أن التسجيل لاختبارات القدرات يتم من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، حيث بدأ التقديم اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي الموافق 17 يوليو.

ويستمر حتى 6 أغسطس، على أن تُعقد الاختبارات العملية بكلية علوم الرياضة بملاعب المدينة الجامعية للبنات داخل مقر الجامعة القديم.

واضح الدكتور شعبان حلمي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور والدكتور ممدوح السيد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس كنترول اختبارات القدرات، أن الكلية استعدت مبكرًا لاستقبال الطلاب المتقدمين.

وذلك من خلال تجهيز مقار الاختبارات وإعداد اللجان وتوفير الكوادر الأكاديمية والإدارية للإشراف على أعمالها،وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين.