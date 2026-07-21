محافظ سوهاج: إزالة 4414 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية

أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، عن إزالة 4414 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون. وذلك مع ختام الموجة 29 لإزالة التعديات، والتي استمرت خلال الفترة من 2 مايو وحتى 18 يوليو الجاري.

محافظة سوهاج

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 271 حالة تعد على أملاك الدولة وجهات الولاية، وتم التعامل مع 1387 حالة من المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إزالة 2756 حالة تعد على الأراضي الزراعية.

وشدد "راشد" على المرور والمتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة إلى النيابة المختصة. وكذلك التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، موجها بالتنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، مشددا على أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض.