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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعبو منتخب إيران يحصلون على تأشيرات الدخول لأمريكا

منتخب إيران
منتخب إيران
قسم الرياضة

أعلن مسئول في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، حصول لاعبي منتخب إيران على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في كأس العالم، قبل 10 أيام من أولى مبارياته ضد نيوزيلندا.

وأوضح مسئول البيت الأبيض في تصريحات لوكالة "رويترز" إن سفير إيران لدى المكسيك أبو الفضل بسنديده قال أمس الخميس إن لاعبي المنتخب لم يحصلوا بعد على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، لكن التأشيرات تم منحها خلال الليل.

وبعد مفاوضات متأخرة، كانت طهران اقد ستقرت على نقل مقر إقامة المنتخب من أريزونا إلى تيخوانا في المكسيك بسبب مشكلات التأشيرات والشعور المتزايد في إيران بضرورة تقليل وجود الفريق في الولايات المتحدة إلى الحد الأدنى.

ومن المقرر أن تهبط طائرة المنتخب في تيخوانا في الساعات الأولى من صباح الأحد.

مجموعة مصر 

ومن المقرر أن تخوض إيران مباراتها الأولى في المجموعة السابعة يوم 15 يونيو أمام نيوزيلندا في لوس انجليس التي تستضيف أيضا مباراتها أمام بلجيكا، بينما تلتقي مع مصر في سياتل.

وحولت حرب إيران كأس العالم - أكبر حدث رياضي عالمي - إلى منافسة جيوسياسية، حيث يبدو أن كلا من الجانبين يستغل البطولة في أغراض سياسية.

وهذه هي أول نسخة من كأس عالم، منذ انطلاقها عام 1930، تستضيف فيها الدولة المضيفة دولة هي في حالة حرب معها.

وقال السفير بسنديده إن الولايات المتحدة لم تصرح رسميا أبدا بأنها لا تريد أن يقيم المنتخب الإيراني على أراضيها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمام المشرعين يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بإدراج أفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني ضمن وفدها إلى كأس العالم.

وقد ينطبق ذلك على عدد من لاعبي المنتخب الذين أتموا الخدمة العسكرية الإلزامية في الحرس الثوري.

لاعبو إيران لأمريكا البيت الأبيض

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