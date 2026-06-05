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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يحسم الجدل بين ميسي ورونالدو.. ويكشف عن قدوته الحقيقية في كرة القدم

مبابي
مبابي
إسلام مقلد

تحدث كيليان مبابي، نجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا، عن المقارنة التاريخية بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن النجم البرتغالي يمثل قدوته الأولى في عالم كرة القدم.

وأوضح مبابي أن المقارنة بين ميسي ورونالدو تبقى من أصعب المقارنات في تاريخ اللعبة، نظرًا لاختلاف أسلوب كل منهما، مشيرًا إلى أن رونالدو يتميز بالقوة البدنية والفعالية التهديفية الكبيرة، بينما يمتلك ميسي رؤية استثنائية للملعب وقدرات فنية مبهرة في صناعة اللعب وصناعة الفارق.

النجاح الأسطوري الذي حققه الثنائي

وأكد قائد المنتخب الفرنسي أن النجاح الأسطوري الذي حققه الثنائي لم يكن نتيجة الموهبة أو العمل فقط، بل جاء من مزيج فريد بين الموهبة الفطرية والاجتهاد المستمر، قائلًا إن التقليل من موهبة رونالدو أو التقليل من حجم العمل الذي بذله ميسي للوصول إلى القمة أمر غير منطقي.

مواجهة رونالدو

وكشف مبابي عن رغبته في مواجهة رونالدو خلال منافسات كأس العالم 2026، معتبرًا أن النسخة الحالية قد تكون الأخيرة للنجم البرتغالي في المونديال، ما يمنح المواجهة المحتملة طابعًا خاصًا.

كما تطرق مهاجم ريال مدريد إلى خسارة منتخب فرنسا أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022، مؤكدًا أنه لا يزال يعتبرها واحدة من أعظم المباريات النهائية في تاريخ البطولة، رغم مرارة خسارة اللقب، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد اللقاء مجددًا منذ نهايته بسبب الذكريات المؤلمة المرتبطة به.

مواجهة برشلونة

وعلى صعيد مسيرته الشخصية، اختار مبابي مواجهة باريس سان جيرمان أمام برشلونة على ملعب كامب نو، والتي سجل خلالها ثلاثة أهداف في الفوز بنتيجة 4-1، باعتبارها أفضل مباراة قدمها خلال مشواره الكروي حتى الآن.

واختتم النجم الفرنسي حديثه بالإشادة بالمهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، مؤكدًا أنه تعلم منه الكثير خلال فترة لعبهما مع موناكو، خاصة فيما يتعلق بالاحترافية والخبرة والشخصية القيادية داخل غرفة الملابس.

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