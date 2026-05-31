رغم تتويج باريس سان جيرمان .. مبابي يحقق لقب مميز في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق باريس سان جيرمان إنجاز تاريخي بتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي بعد الفوز على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وحصد باريس سان جيرمان مكافأة مالية ضخمة بعد الفوز على أرسنال باللقاء النهائي من البطولة وصلت لـ 25 مليون يورو.

ويحصل الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا على 25 مليون يورو عن المباراة النهائية بجانب المبالغ المالية عن كل فوز في مرحلة الدوري وكذلك التأهل لأدوار الإقصائية.

وظهر نجم باريس سان جيرمان السابق ، كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد كهداف لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله 15 هدف رغم وداع الملكي للبطولة في دور ربع النهائي

وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كالتالي :

1- كيليان مبابي “ريال مدريد” : 15 هدفًا.

2- هاري كين "بايرن ميونخ" : 14 هدفًا.

3- خفيتشا كفاراتسخيليا “باريس سان جيرمان” : 10 أهداف.

4- جوليان ألفاريز "أتلتيكو مدريد" : 10 أهداف.

5- أنتوني جوردون “نيوكاسل” : 10 أهداف.

6- عثمان ديمبلي "باريس سان جيرمان" : 8 أهداف.

7- إيرلينج هالاند “مانشستر سيتي” : 8 أهداف.

8- لويس دياز "بايرن ميونخ" : 7 أهداف.

9- فيكتور أوسيمين “جالطة سراي” : 7 أهداف.

10- فيرمين لوبيز "برشلونة" : 6 أهداف.