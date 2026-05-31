مبابي يعبر عن امتنانه لوالدته: دعمك وحمايتك كانا سر مسيرتي

وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، رسالة مؤثرة عبر خاصية “ستوري” على حسابه في إنستجرام، هنأ خلالها والدته فايزة العماري بمناسبة عيد ميلادها.

وقال مبابي في رسالته: “عيد أم سعيد لأغلى شخص في حياتي وأفضل أم في العالم، فايزة العماري. شكرًا لكِ على حبك وحنانك، وعلى كل ما قدمتِه لنا طوال الوقت، وعلى وقوفك بجانبنا وحمايتك لنا في كل الظروف، سواء في اللحظات الصعبة أو الجميلة. أحبك جدًا.”

ولاقت رسالة مبابي تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، نظرًا لما حملته من مشاعر إنسانية تجاه والدته، ودورها الكبير في مسيرته الشخصية والرياضية.

ويُعد كيليان مبابي، من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، بينما تحظى والدته فايزة العماري باهتمام إعلامي كبير لدورها في إدارة مسيرته الاحترافية.