تعرف على قائمة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

توج الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد بلقب هداف بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب انتهاء البطولة و تتويج فريق باريس سان جيرمان باللقب.
وحقق باريس سان جيرمان الفوز امام أرسنال بركلات الترجيح 4-3 في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "بوشكاش أرينا"، بالعاصمة المجرية بودابست.
وتصدر مبابي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم برصيد 15 هدفا
وجاء الترتيب كالتالي:
ـ كيليان مبابي نجم ريال مدريد برصيد 15 هدفًا
ـ هاري كين نجم بايرن ميونخ برصيد 14 هدفًا
ـ أنتوني جوردون نجم نيوكاسل يونايتد برصيد 10 أهداف
ـ جوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد برصيد 10 أهداف
ـ كفاراتسخيليا نجم باريس سان جيرمان برصيد 10 أهداف
ـ عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان برصيد 8 أهداف