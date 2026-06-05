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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير علاقات دولية: أمريكا وإيران تعلنان الانتصار والواقع يكشف خسائرهما

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد البدوي

قال الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، إن المشهد الإقليمي الراهن يشهد حالة من التعقيد الشديد، في ظل استمرار التوترات والتجاذبات السياسية والعسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، موضحًا أن كلا الطرفين يسعى لتسويق نفسه باعتباره الطرف المنتصر، رغم أن الواقع يعكس خسائر متبادلة على مستويات مختلفة.
 

 تقليص النفوذ الإقليمي

وأوضح العزبي، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن الولايات المتحدة تتبنى استراتيجية تعتمد على تقليص النفوذ الإقليمي الإيراني من خلال إضعاف الأذرع والقوى الحليفة لطهران في عدد من الدول، معتبرًا أن هذه السياسة تمثل أحد أهم أدوات الضغط الأمريكية في المرحلة الحالية.

إعادة رسم ملامح النفوذ السياسي

وأشار إلى أن التطورات التي تشهدها الساحات الإقليمية المختلفة، خاصة في لبنان والعراق واليمن، تعكس وجود تحولات متسارعة قد تؤدي إلى إعادة رسم ملامح النفوذ السياسي والأمني في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

الضغوط السياسية والأمنية

وأضاف أن الملف اللبناني على وجه الخصوص يدخل مرحلة جديدة تتسم بزيادة الضغوط السياسية والأمنية، بالتزامن مع محاولات إعادة ترتيب التوازنات الداخلية، بينما تشهد ملفات أخرى تحركات مشابهة قد يكون لها تأثير مباشر على مستقبل العلاقات الإقليمية.

تحالفات جديدة وتغيرات مؤثرة

واختتم خبير العلاقات الدولية تصريحاته بالتأكيد على أن الشرق الأوسط يقف أمام مرحلة مفصلية قد تفرز تحالفات جديدة وتغيرات مؤثرة في موازين القوى، مشددًا على أن نتائج المفاوضات والتحركات الجارية ستكون العامل الحاسم في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

إيران وأمريكا تقليص النفوذ الإقليمي العلاقات الإقليمية

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