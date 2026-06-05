أحمد جلال: حسام حسن يدرس اللعب بثلاثة مدافعين أمام البرازيل

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن يدرس الاعتماد على طريقة اللعب بثلاثة مدافعين خلال المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب البرازيل، في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

تشكيل منتخب مصر

وأوضح أحمد جلال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن حمدي فتحي عاد إلى دائرة الترشيحات للمشاركة في المباراة بعد انتهاء فترة الإيقاف التي أبعدته عن مواجهة روسيا الودية، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما طرح أحمد جلال تساؤلًا بشأن التشكيل الأنسب لخط الدفاع حال الاعتماد على ثلاثة مدافعين، وذلك من بين محمد عبد المنعم، وحسام عبد المجيد، وحمدي فتحي، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، في ظل المفاضلة الجارية داخل الجهاز الفني قبل الاستقرار على التشكيل النهائي.