شيخ الأزهر يشكر عائلات ضحايا حادث «بني محمديات» على قبول العفو وتغليب المصلحة العليا

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص الشكر والتقدير إلى عائلات ضحايا حادث «بني محمديات» بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، على موقفهم النبيل بقبول العفو وتغليب المصلحة العليا، وما أظهروه من سموٍّ في الأخلاق، وقدرةٍ على احتواء تداعيات الحادث والحفاظ على السلم المجتمعي، مؤكدًا أن هذه المواقف تجسد القيم الإنسانية الرفيعة وتعاليم الأديان التي تدعو إلى العفو والإصلاح والتراحم بين الناس، وتعكس أصالة أبناء الصعيد وحرصهم على أمن المجتمع واستقراره.

كما أعرب شيخ الأزهر عن بالغ تقديره وامتنانه للعائلة المسيحية، عائلة الفقيد شهير كرم شاكر، لقرارها الكريم بالعفو وقبول الصلح، وكذلك للعائلات المسلمة التي آثرت العفو وتغليب صوت الحكمة، وهي: عائلة الفقيد عمر عبد العظيم حسن من عائلة عمار، وعائلة الفقيدة حنان منصور عبد العال من عائلة عبد المولى، وعائلة الفقيد منصور أشرف خلف من عائلة أولاد الشيخ.

تقديم العزاء لأسر الضحايا

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يقف إلى جانبهم في هذه المحنة الأليمة، ويشاركهم أحزانهم وآلامهم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ودعا شيخ الأزهر عائلات الصعيد كافة إلى الاقتداء بهذه النماذج المشرفة، ونبذ عادة الثأر المقيتة التي لا تجلب إلا مزيدًا من الدماء والأحزان، والتمسك بقيم العفو والصفح التي تحث عليها الأديان السماوية، والاحتكام إلى القانون، وتغليب صوت العقل والحكمة، حفاظًا على الأرواح وصونًا لأمن المجتمع واستقراره.