شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج

يتقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة وأصدق التبريكات إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، وإلى سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بنجاح موسم الحج هذا العام، معربًا عن تقديره لما بذلته المملكة من جهودٍ كبيرةٍ في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وما وفرته من إمكاناتٍ وتسهيلاتٍ أسهمت في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في أجواءٍ يسودها الأمن والطمأنينة واليسر.

المشاعر المقدسة شهدت تنظيم محكم في الحج

ويؤكد شيخ الأزهر أن ما شهدته المشاعر المقدسة من تنظيمٍ محكمٍ وخدماتٍ متطورةٍ يعكس حرص المملكة الدائم على رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجزي كل القائمين على تيسير خدمات الحجاج خير الجزاء، وأن يوفق مساعيهم الطيبة في خدمة ضيوف الرحمن، وأن يتقبل من الحجيج حجهم وسعيهم، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.