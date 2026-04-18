خسائر بالمليارات وتحديات كبرى .. وزير الزراعة اللبناني يكشف تداعيات الحرب

أكد وزير الزراعة اللبناني في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية» أن الحرب الأخيرة كانت مكلفة بشكل كبير للدولة اللبنانية، سواء على مستوى الخسائر البشرية من شهداء وجرحى، أو الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية في مختلف المناطق.

مرحلة التعافي وإعادة الإعمار

وأوضح الوزير أن الحكومة اللبنانية تسعى حاليًا إلى التوصل لاتفاق طويل الأمد ومستدام لوقف إطلاق النار، بما يضمن استقرار الأوضاع وتهيئة الظروف لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

تعزيز الاستقرار الداخلي

وأشار إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة في إطار حصر السلاح بيدها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الداخلي وبسط سيادة القانون على كامل الأراضي اللبنانية.

وكشف الوزير عن حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدها لبنان جراء الحرب، موضحًا أنها بلغت نحو 11 مليار دولار، ما يعكس التأثير العميق للنزاع على مختلف القطاعات الحيوية.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أكد أن الخسائر تجاوزت مليار دولار، مع تضرر نحو 22% من الأراضي الزراعية، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا للأمن الغذائي ويؤثر على سبل عيش آلاف المزارعين.

إعادة تنشيط الاقتصاد

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهود المحلية والدولية لدعم لبنان في مواجهة تداعيات الحرب، وإعادة تنشيط الاقتصاد، خاصة في القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الزراعة.