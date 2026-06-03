بعد الهجوم الإيراني.. الطيران المدني الكويتي يعلق الرحلات الجوية ويحولها لمطارات بديلة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، الأربعاء، تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر.

كما أفاد الطيران المدني بالكويت بأن الهجوم الإيراني تسبب في أضرار جسيمة لعدد من مرافق المطار وتسجيل إصابات.



وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت الأجواء الكويتية.

وأوضحت رئاسة الأركان أن أصوات الانفجارات التي تم سماعها في بعض المناطق نتجت عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للأهداف المعادية، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.